Brutte notizie per il Milan, lungo stop per Maignan: novità sulla sfida con il Napoli

È stata comunicata la tempistica di recupero dall'infortunio per Mike Maignan: lo stop dovrebbe essere di circa dieci settimane, col francese che tornerebbe disponibile per la sfida con l'Empoli del 22 dicembre.

Se fosse davvero così, Maignan darebbe forfait per lo scontro diretto a San Siro contro il Napoli, previsto per il 19 dicembre.

FOTO: Getty - Maignan Milan infortunio

Al contempo arriva anche la firma di Antonio Mirante sul contratto che lo legherà al Milan fino a fine stagione, per la fortuna dei rossoneri, che altrimenti avrebbero potuto contare sul solo Tatarusanu, data anche l'indisponibilità di Plizzari.