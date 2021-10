Reinildo Mandava può arrivare al Napoli a parametro zero: la strategia della dirigenza azzurra

Nel corso della sosta del campionato, la dirigenza del Napoli pensa già alle prossime sessioni di calciomercato. L'obiettivo di Cristiano Giuntoli potrebbe essere proprio l'acquisto di un terzino sinistro.

Reinildo Mandava Napoli

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe tornare sulle tracce di Reinildo Mandava del Lille. Il terzino sinistro del Mozambico è stato già trattato in estate e il prossimo giugno andrà in scadenza di contratto. Dal primo gennaio, quindi, la dirigenza azzurra potrebbe anche trattarlo per prenderlo a parametro zero. De Laurentiis però ha ottimi rapporti con il club francese e non vorrà fare nessuno sgarbo alla società campione di Francia: il patron azzurro potrebbe trovare un'intesa con il club per un giocatore che andrà in scadenza a giugno.