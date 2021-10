Il Newcastle fa sul serio: si punta a un big del Napoli

Il nuovo fondo saudita vuole rendere grande il Newcastle. Il club inglese è stato acquistato pochi giorni fa dal PIF e, grazie ai tanti petrodollari, la società sta pensando a come rinforzare la squadra.

Koulibaly Newcastle United

La difesa è reparto dove vuole investire sin da subito la nuova proprietà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Newcastle pensa a Keylor Navas per la porta e a Kalidou Koulibaly come colpo difensivo. Dopo esser stato corteggiato per diversi anni dal Manchester United, ora c'è un nuovo club della Premier pronto a fiondarsi sul difensore senegalese. Il contratto in scadenza nel 2023 però metterà il Newcastle nelle condizioni di dover trattare assolutamente con Aurelio De Laurentiis.