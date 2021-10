Ceccarini sicuro: "Rinnovo Insigne? Potrebbe esserci uno spartiacque"

Il Napoli continua la preparazione in vista del ritorno in campo in Serie A contro il Torino. La squadra guidata da Spalletti sta dimostrando di avere ottime individualità e soprattutto un gruppo coeso e unito per raggiungere gli obiettivi.

Niccolò Ceccarini, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Amore Campania. Ceccarini si è soffermato sugli spinosi rinnovi contrattuali che la società dovrà discutere con i propri calciatori. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

FOTO IMAGO

"Problema portieri al Napoli? Penso seriamente che Alex Meret rinnoverà con gli azzurri, ho dei segnali, è una storia già scritta quella del prolungamento contrattuale. Insigne? La sua volontà è quella di restare, ha un ottimo rapporto con tifoseria, società e squadra. Normale che quando uno tratta un rinnovo, lo fa per guadagnare di più. Oggi le esigenze economiche si scontrano con la linea di De Laurentiis, ma lo spartiacque può essere la Champions League. Ad oggi, l'offerta del Napoli, è sempre la stessa: offre gli stessi soldi che guadagna adesso. Ospina può interessare alla Lazio? A scadenza contrattuale è possibile, plausibile. Fabian Ruiz col contratto in scadenza nel 2023? Per me è molto difficile che possa rinnovare il contratto, ad oggi non è per niente facile, ma il tempo per ribaltare la situazione non manca".

"Manolas? Il Napoli ha già il sostituto del greco, in casa, parlo ovviamente di Rrahmani. Giuntoli lo prese proprio per farlo crescere, con Spalletti ha trovato fiducia. Manolas vuole tornare in Grecia, penso che partirà a fine stagione, a giugno. Osimhen? Oggi è l'attaccante più forte e completo del campionato di Serie A, per come è devastante, dirompente, non esistono come lui. Ad oggi, però, non sento il pericolo che possa andare via dal Napoli. Oggi, fossi un tifoso azzurro, mi preoccuperei più della Coppa d'Africa, visto che partono quattro giocatori importanti, ma succederà solo per un periodo, vediamo cosa accadrà. I tifosi azzurri possono stare tranquilli, Osimhen resta al Napoli".