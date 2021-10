Sorride Spalletti, quattro nazionali fondamentali rientreranno presto per preparare la gara col Torino

Arrivano ottime notizia a Castel Volturno per Luciano Spalletti: già nella giornata di martedì 12 ottobre ben 4 nazionali fondamentali del Napoli saranno a disposizione dell'allenatore per preparare la gara di Serie A non semplice contro il Torino di Ivan Juric. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport:

"Martedì pomeriggio saranno nuovamente disponibili i tre calciatori della Nazionale italiana, cioè Meret, Di Lorenzo e Insigne, e quasi certamente riuscirà a tornare a Napoli anche Victor Osimhen impegnato con la Nazionale nigeriana".