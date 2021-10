Non solo Insigne, anche Mertens può rinnovare: spunta l'opzione per il belga

Non solo la questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne, perché il Napoli deve badare anche ai contratti di altri azzurri, compreso quello di un altro beniamino di sempre dei tifosi, ovvero Dries Mertens. Il discorso "Ciro", secondo il Corriere dello Sport, sarebbe comunque diverso rispetto a quello del capitano poiché, al contrario di quanto avviene per Insigne, per Mertens ci sarebbe già un'opzione per il rinnovo automatico di un anno.

"Ciro è dunque pronto a rituffarsi a capofitto e, perché no, gettando uno sguardo (per ora sfuggente) a quel contratto in scadenza fra otto mesi. C'è un'opzione per un altro anno (il terzo) e farla scattare dipenderà da un bel po' di fattori. Ma esiste al momento un'unica priorità: ritrovarsi in tutto e per tutto".