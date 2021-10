Out Malcuit e Ounas prima del secondo tour de force stagionale: i tempi di recupero

Per il prossimo mese ancora ricchissimo di gare per il Napoli, Luciano Spalletti non avrà a disposizione né Adam Ounas né Kevin Malcuit. Entrambi gli azzurri sono incappati in infortuni che li terranno lontani dal campo forse quasi per l'intera durata di questo secondo "tour de force" della stagione 21/22. I quotidiani di oggi hanno svelato i tempi di recupero di entrambi.

Il Corriere dello Sport ha parlato più strettamente delle condizioni del terzino: " Neanche il tempo di recuperare Ghoulam, reduce dalla prima convocazione a pieno regime, che Malcuit ha dovuto dichiarare forfait. Un problema muscolare accusato venerdì, che ieri è stato confermato dagli esami: distrazione di primo grado al soleo sinistro e una ventina di giorni di stop (o giù di lì)".

Per l'esterno offensivo algerino, invece, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha provato ad abbozzare i tempi di recupero: " Ounas che si è fermato prima della gara di Firenze, avrà bisogno di 3-4 settimane per completare il percorso di recupero".