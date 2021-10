Ghoulam adesso sta bene e contro il Torino potrebbe vedere il campo: le sue condizioni

Dopo essere stato convocato per la prima volta in questa stagione, adesso Faouzi Ghoulam potrebbe finalmente ritrovare il campo. Contro il Torino l'algerino ci sarà, a disposizione di Luciano Spalletti che ha voluto credere ancora in lui e nel suo recupero, sperando di ritrovare la qualità che il ragazzo è in grado di dare al Napoli, per stavolta almeno nel secondo tempo. Ecco quanto scrive quest'oggi Tuttosport:

"Oltre a Mertens e Demme, anche Ghoulam sembra essere ormai uscito fuori dal tunnel. È vero, l’algerino non è ancora nelle condizioni di giocare una partita per intero e da subito, però se c’è da dare il cambio a Mario Rui nell’ultima mezz’ora di gioco, se ci sono le condizioni tecniche giuste, allora Ghoulam potrebbe essere utilizzato fin dalla sfida di domenica prossima contro il Torino".