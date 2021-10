Napoli si gode Fabian ma non si parla di rinnovo: intanto, una big europea lo ha puntato

Il Napoli, al momento, si gode le sue ottime prestazioni. In tal senso sta aiutando parecchio il nuovo acquisto Anguissa, che gli dà più sicurezza difensivamente e gli permette di svariare con la testa più libera. Ma per quanto ancora durerà? Fabian Ruiz ha un contratto col Napoli fino al 2023 e di rinnovo non se n'è mai parlato concretamente finora. Anzi, si è fatta avanti una nuova big europea per lui, come ha svelato oggi il Corriere dello Sport.

"Il fronte rinnovo è fermo, chiuso da un bel po', e nel frattempo dopo un periodo di assoluto silenzio sono tornate a vibrare le sirene di mercato. Inglesi: pare che il Manchester United stia pensando a Fabian per sostituire Pogba. Dicono, sussurrano, si vedrà. Con calma".