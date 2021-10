Collovati: "Inizio di stagione straordinario. È il migliore in Serie A e gioca nel Napoli"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Fulvio Collovati, campione del mondo 1982, ha espresso il suo pensiero sull'inizio di stagione entusiasmante degli azzurri.

Koulibaly miglior giocatore del mese di settembre? Io ho un'ammirazione particolare per Koulibaly, ho sempre sperato che non andasse via, come tutti ha avuto i suoi bassi, come ad esempio quando è partito per la coppa d'Africa e ha iniziato in ritardo la preparazione. Dico che uno come Koulibaly bisogna tenerselo stretto, basti pensare che in Italia ci affidiamo ancora a Bonucci e Chiellini, che con tutto il rispetto sono ormai in età avanzata. Questo premio Koulibaly, lo merita come calciatore, ma anche come uomo, dopo tutto quello che ha subito nell'ultima giornata di Serie A a Firenze. Certe cose non devono accadere e per fortuna viviamo in un'epoca in cui la tecnologia ci ha aiuta a trovare queste persone, che non possono essere nemmeno definite tifosi.

FOTO: Imago

In passato si è parlato di un interessamento del Napoli per Tomori, che coppia sarebbe stata con Koulibaly? Vivendo a Milano, posso dire che qui Tomori è considerato uno dei due migliori difensori del campionato insieme a Koulibaly. Ha conquistato la nazionale ed è molto giovane, quindi ha tutto il futuro davanti, il Chelsea, a causa della vicenda Rudiger, si è pentito di averlo ceduto. Quando si affronteranno Napoli e Milan, ne verrà fuori una bellissima sfida con Osihmen poichè Tomori è velocissimo e potrebbe contenere l'attaccante azzurro che si dimostrato immarcabile in queste prime giornate di campionato.

Il Napoli è stato strepitoso nel mese di settembre? Oltre ai giocatori che hanno vinto i premi, non possiamo dimenticarci di Fabian Ruiz, Rrahmani, ma anche Politano che è partito molto forte.

Insigne deve rinnovare? Ci sono giocatori, come Maldini, Totti, Antognoni, se penso ai miei tempi, che è giusto terminino la carriera nella loro città. Se lo fai rimani l'idolo della tua città ed è giusto che Insigne rimanga a Napoli. Faccia uno sforzo e firmi il contratto".