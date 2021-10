Birindelli convinto: "Napoli tra le favorite per lo scudetto, ma ha un problema"

Alessandro Birindelli, ex terzino della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'inizio di stagione del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Arriva Spalletti e vince le prime sette, è un caso? "Credo che il matrimonio tra Spalletti e gli azzurri sia perfetto e soprattutto sia avvenuto al momento giusto. Ricordo che ci furono dei contatti anni fa, ma ci furono dei problemi nella rescissione del contratto con lo Zenit. Luciano ha ridato vigore e motivazioni ad una squadra che negli ultimi due anni sembrava averle perse. Molti giocatori che sembravano lontani da Napoli sono nuovamente nel progetto e stanno fornendo prestazioni importanti".

Il terzino sinistro è un problema? "Sicuramente non avere sostituti di ruolo, può essere un problema, soprattutto perchè la stagione è lunga. Quello del terzino è un problema che sta investendo il calcio italiano, basti pensare che la Juventus non ha un'alternativa ad Alex Sandro da almeno tre anni, oppure la Roma che a causa dell'infortunio di Spinazzola si è ritrovata scoperta in quel ruolo".

FOTO: Imago

Chi sono le favorite per lo scudetto? "Il Napoli è una di queste, perchè era già forte e gli interpreti sono gli stessi, ma con più esperienza e soprattutto nuove motivazioni. Il Milan sta diventando una realtà, l'anno scorso poteva essere una rivelazione ma quest'anno sta dimostrando di potersela giocare anche senza Giroud e Ibrahimovic. La Fiorentina darà fastidio a molte squadre".

La Juventus è lontana, è strano? "Sicuramente, ma negli ultimi due anni ha perso quel DNA che si portava dietro da molto tempo e che le ha garantito così tanti successi. Allegri fino a questo momento ha lavorato maggiormente sull'aspetto mentale che sulla tattica e nelle ultime uscite questo si è visto".