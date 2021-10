6 gol in 7 partite: il Napoli vuole il centravanti dell'Under 21

Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sulla situazione legata a Lorenzo Lucca, giovane attaccante classe 2000 che in questo inizio di stagione ha stupito tutti.

La punta del Pisa, infatti, ha siglato sei gol nelle prime sette partite di Serie B, con una media-gol stratosferica di un gol ogni 87 minuti, che gli sono valsi anche la convocazione con l'Italia Under 21.

Lucca Pisa Serie B

La concorrenza per il gigante di Moncalieri (supera i due metri di altezza, 2,01m per la precisione) ovviamente non manca: su di lui c'è già mezza Serie A, inclusi tutti i club di primissima fascia come la Juventus e le due milanesi.

Anche il Napoli monitora la situazione di Lucca da vicino. Secondo De Maggio, infatti, gli azzurri sono sulle sue tracce. Che possa essere il primo colpo per gennaio?