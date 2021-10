Manolas fuori dal progetto di Spalletti? C'è la rivelazione in diretta

L'inviato di Sky Sport Francesco Modugno, in collegamento da Castel Volturno, ha fornito importanti novità riguardo la situazione di Kostas Manolas, reduce da quattro panchine consecutive in Serie A in favore di Amir Rrahmani, che sembra essersi conquistato il posto ta titolare nel cuore della difesa azzurra.

Italy: ssc napoli pre-season training camp in Val di Sole SSC Napoli s Kossovari defender Amir Rrahmani SSC Napoli s Greek defender Konstantinos Manolas During ssc napoli s pre-season training camp in Val di Sole ABPH7297 Copyright: xAntonioxBalascox



Di seguito le dichiarazioni in diretta all'emittente satellitare ed evidenziate dalla nostra redazione:

"Spalletti ha fatto capire a Manolas che il suo momento arriverà, è una risorsa importante di questo Napoli nonostante Rrahmani oggi stia facendo molto bene".