Nandez vuole lasciare il Cagliari, il Napoli è sulle sue tracce: la cifra chiesta da Giulini

Nahitan Nandez vuole lasciare Cagliari già a gennaio. Il suo agente, Pablo Bentancur, lo ha già affermato nelle scorse settimane e ha fatto anche il nome del Napoli tra le tre squadre che lo seguono con interesse.

Nahitan Nandez Napoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione. Il calciatore uruguagio è insofferente e vorrebbe lasciare subito il capoluogo sardo e questa è una carta che può giocare a favore delle pretendenti per far abbassare il costo del cartellino. Infatti, il Cagliari ha sempre chiesto i 35 milioni della clausola rescissoria per cedere Nandez, ma è difficile che la cifra resti quella in questa situazione post Covid. Probabilmente il Cagliari dovrà accontentarsi di una cifra più bassa, ma non vorrà nemmeno svalutare uno dei suoi calciatori migliori.