Mario Rui, l'agente provoca: "Ecco quando andrà via da Napoli"

Mario Giuffredi, nuovo procuratore di Matteo Politano, ma tra gli altri anche di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo soffermandosi in particolare sulla situazione del terzino portoghese.

Mario Rui of SSC Napoli reacts during the Serie A football match between SSC Napoli and Juventus FC at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, September 11th, 2021. Photo Andrea Staccioli / Insidefoto andreaxstaccioli

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

"Mario Rui l’anno scorso ha vissuto un anno difficile per incompatibilità caratteriale con Gattuso, non per colpa dell’allenatore ma perché avevano due caratteri forti che non andavano d’accordo. Sul giocatore non mi pronuncio più perché basta vedere l’espulsione contro lo Spartak Mosca quando tutti dicevano il contrario di due giorni prima".

"A maggio e a giugno ho detto che Mario Rui non si sarebbe mosso da Napoli. Lo farà solo dopo aver disputato un grandissimo campionato. Per il resto ne riparliamo il prossimo giugno."