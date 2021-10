"Napoli merita lo scudetto! Vi dico cosa faremo per lo sport", la promessa del nuovo sindaco Manfredi

Il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Gol.

"Ho vissuto una gioia grandissima, i napoletani mi hanno dato fiducia. Ho sempre sofferto tantissimo della considerazione che questa città ha fuori dai confini regionali. Le mie priorità sono soprattutto l'organizzazione dell'amministrazione comunale e far ripartire lo sviluppo, per garantire ai nostri giovani lavoro e qualità della vita".

Per quanto riguarda lo sport e il Napoli, Manfredi ha dichiarato di essere stato in contatto con il presidente De Laurentiis sia prima che dopo le elezioni. "Il Napoli è una delle grandi risorse della città: squadra competitiva con un patrimonio di tifosi in tutto il mondo. Investire sulla squadra vuol dire investire sulla città. Faremo il massimo. Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, sarei l'uomo più felice del mondo, la nostra città se lo merita".

"Sarebbe straordinario se la Coppa Maradona si giocasse qui. Diego Armando Maradona è un patrimonio del calcio mondiale: Napoli è il luogo ideale dove deve essere disputata questa coppa".