Un calciatore della Juventus attaccato in diretta: "È insopportabile!"

Il conduttore televisivo, di risaputa fede interista, Francesco Facchinetti ha deciso di dire la sua su Juan Cuadrado. Il cantante, ospite nell’ultima puntata di Tiki Taka, ha criticato il modo di giocare, per lui scorretto, del calciatore della Juventus. Di seguito le parole:

Facchinetti su Cuadrado

"Cuadrado è un grande giocatore ma gli possiamo dare 27 giornate di squalifica? Se fosse nell’Nba, Cuadrado prenderebbe 27 giornate di squalifica. È un giocatore insopportabile Cuadrado, è bravissimo ma è un giocatore che andrebbe preso a calci nel culo. Cuadrado non è un cascatore, è la Cagnotto. E si arrabbia pure quando non gli danno rigore, è la Cagnotto. Insopportabile. E non è vero che gli altri attaccanti fanno tutti così".