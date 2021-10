Insulti razzisti a Firenze: la Digos ha identificato un ragazzo sui 25 anni. Continuano le indagini

Arrivano le prime indicazioni sull'episodio di razzismo verso i calciatori azzurri, nato all'Artemio Franchi di Firenze subito dopo la fine di Fiorentina-Napoli. Come scritto oggi dal Corriere dello Sport, il materiale video registrato all'interno dello stadio fiorentino potrebbe aver portato quasi a conclusione l'indagine sui responsabili degli spiacevoli eventi di domenica sera. Ecco quanto evidenziato:

"La Digos di Firenze è al lavoro per identificare i responsabili. Sotto la lente ci sarebbe la posizione di un giovane di 20-25 anni, ma serve il riscontro video. Al vaglio ci sono le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio. Si starebbe confrontando il materiale degli occhi elettronici puntati sugli spalti con quelli direzionati sui tornelli di uscita".

"Nelle prossime ore, l'informativa con l'esito di queste prime indagini verrà inviata in Procura per l'apertura di un fascicolo d'inchiesta. Sul fronte sportivo, invece, c'è da capire quale sarà la sanzione del giudice attesa per oggi".