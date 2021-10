Il Napoli non tollererà più il razzismo: la squadra pronta a fare un gesto estremo

Gli episodi di razzismo che si sono verificati a Firenze domenica sera, durante la partita tra Fiorentina e Napoli, hanno colpito tutti, hanno lasciato per fortuna un segno importante, non sono passati inosservati. Sono attese per oggi delle decisioni da parte del Giudice Sportivo dopo la relazione della Procura Federale.

La Procura FIGC ha già aperto un'indagine su questo caso ma nel frattempo, qualora dovessero generarsi nuovi casi, il Napoli è già pronto ad una mossa estrema: secondo quanto riferito da La Repubblica, il club non esclude di fermarsi in blocco e non giocare qualora i giocatori azzurri dovessero ricevere nuovi cori razzisti.