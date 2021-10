A metà settimana nuovo incontro tra De Laurentiis e l'agente di Insigne per il rinnovo: "Ipotesi due stipendi"

"Ipotesi 'due stipendi'": questo il titolo scelto da Il Mattino quest'oggi in edicola per parlare di Lorenzo Insigne e del suo potenziale rinnovo con il Napoli. Come riportato dal quotidiano, a metà settimana ci sarà un nuovo incontro nella sede romana della Filmauro tra il patron azzurro Aurelio De Lareuntiis e l'agente del 24 Vincenzo Pisacane, dopo quello che c'è già stato giovedì scorso. Ecco quanto da segnalare:

"Di cifre, nell'aperitivo di giovedì, ancora non si è parlato. De Laurentiis ha solo voluto sapere se già c'erano intese con altri club (e Insigne non si è promesso ancora a nessuno a parametro zero) e ha illustrato quella che è la situazione attuale del Napoli che punta, nel 2022, a centrare un obiettivo che quest'estate non è stato centrato: abbattere il monte ingaggi, portarlo almeno a 70-75 milioni di euro".

"Il capitano non vuole essere l'unico a dover fare dei sacrifici, ma sicuramente dovrà essere il primo: perché vanno discusse un bel po' di questioni economiche e l'idea attorno a cui lavorare è quella di ipotizzare due diversi stipendi, a seconda se si arrivi o meno in Champions, che manca da due stagioni. Ed è fondamentale anche nella definizione degli ingaggi che vanno rinnovati".