Caos durante "Pressing" per un presunto fallo di Insigne su Dragowski dopo il rigore sbagliato: la moviola

Uno degli episodi "da moviola" che più ha fatto discutere nel match tra Fiorentina e Napoli vinto dagli azzurri al Franchi per 1-2 è stato senz'altro il gol del pareggio a fine primo tempo da parte di Lozano, dopo il rigore sbagliato da Insigne. Al programma tv Pressing, in onda su Italia 1, si è generato un po' di caos sull'episodio del capitano azzurro che, dopo aver sbagliato il penalty, di testa è andato dritto sul pallone per cercare il tap-in vincente per poi rovinare addosso al portiere Dragowski.

Per il noto ex arbitro Graziano Cesari non c'è fallo da parte di Insigne: "Il fallo su Osimhen è in area, ma non è da cartellino rosso. Sulla battuta di Insigne nessun calciatore del Napoli è in area prima della battuta. La Fiorentina si è lamentata di un presunto fallo di Insigne su Dragowski. Dalle immagini (hanno mostrato frame ingrandito, ndr) si può notare come Insigne arrivi prima del portiere viola sul pallone di testa, quello che accade dopo è un normale contatto di gioco".

Il giornalista Sandro Sabatini, però, ha replicato: "Non sono per niente d'accordo, Insigne fa fallo. Dopo il colpo di testa finisce addosso a Dragowski e gli impedisce di rialzarsi ed effettuare la parata su Lozano. Diciamolo, è stato ingenuo il portiere: se dopo il contatto con Insigne si fosse buttato a terra, invece che rialzarsi, gli sarebbe stato chiamato il fallo. È stato ingenuo".

Anche il giornalista Franco Ordine ha confermato: "Devo dare ragione a Sabatini. Come fa ad essere regolare la giocata di Insigne? Rovina addosso a Dragowski, è fallo. Addirittura si gira per dare una spallata al portiere".

Allora, di nuovo Graziano Cesari ha provato a spiegare il suo parere: "Quindi mi state dicendo che Insigne non avrebbe dovuto provare a colpire un pallone vagante in area? Il calcio è uno sport di contatto, è normale che se due contendenti saltino da due lati opposti, entrino in contatto. È tutto regolare, altrimenti dobbiamo dire ad Insigne di non provare a colpire il pallone di testa e questo non sta scritto da nessuno parte nel regolamento".

Infine, ha chiuso in collegamento video il giornalista Mario Sconcerti: "Vorrei dire a Valter De Maggio (anche lui in collegamento video, ndr) e agli amici napoletani che ormai la partita è finita, il Napoli ha avuto il rigore e la gara è stata vinta. Detto che indietro non si può tornare, va detto serenamente che Insigne fa fallo sul portiere della Fiorentina. Si lancia e gli impedisce di rialzarsi per coprire la porta sul successivo tiro di Lozano".