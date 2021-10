Renzi sugli insulti razzisti a Koulibaly: "Chi lo ha insultato è un piccolo meschino". Il tweet

Dopo gli avvenimenti razzisti post-gara capitati a Koulibaly e compagni (anche Anguissa e Osimhen sono stati presi di mira, ndr) sono stati tanti i messaggi di solidarietà arrivati ai calciatori azzurri. Da tutti. Anche l'ex premier e leader politico di Italia Viva Matteo Renzi ha espresso vicinanza al senegalese sul suo profilo Twitter.

"Peccato per il 2-1 di ieri (Renzi, fiorentino, è tifoso viola, ndr). In bocca al lupo al Napoli che quest'anno è veramente impressionante: si vede la sapiente mano di mister Spalletti. Koulibaly è un grande campione, chi lo ha insultato ieri è un piccolo meschino: Firenze condanna il razzismo da sempre. E per sempre".

