SERIE A FEMMINILE - Napoli-Milan 0-1 (24' Andersen): le azzurrine non sfruttano la ripresa in superiorità, sconfitta in casa

Buongiorno, cari lettori di Spazio Napoli. Per la quinta giornata di Serie A Femminile, il Napoli Femminile ha ospitato in casa allo Stadio Piccolo di Cercola il Milan di Maurizio Ganz.

Il match è terminato 0-1 per le rossonere, passate in vantaggio al 24' grazie a un gol del terzino Sara Andersen su una ribattuta sporca di Yolanda Aguirre. Le azzurrine restano a 4 punti in classifica mentre le rossonere si catapultano a 12, agguantando il terzo posto. Di seguito, il racconto del match.

PRIMO TEMPO

Il Napoli parte molto bene e guadagna subito un rigore all’8’, ammonita Codina: dal dischetto, però, Goldoni mette il piede troppo sotto e alza la palla sulla traversa. Si resta sullo 0-0 fino al minuto 24, quando il Milan ci prova con un tiro dal distanza di Boquete che Aguirre respinge in malo modo: la palla resta sulla linea di porta e Andersen arriva in tempo per segnare il gol decisivo per la vittoria rossonera. Il Napoli non demorde, anche se la partita si complica: al 43’ calcio di rigore assegnato al Milan e sbagliato da Giacinti, sventato prima da un doppio salvataggio del portiere e in seguito da un altro doppio salvataggio della difesa sulla linea. Sul contropiede seguente, Codina prende il secondo giallo per un brutto contrasto, lasciando il Milan in 10 negli ultimi minuti del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa, tanta fame da parte del Napoli che prova a rimontare ma non riesce, anzi. Il Milan riesce a difendersi molto bene e a far calciare le azzurrine solo un paio di volte verso lo specchio della porta, impensierendo poco l'esperta Laura Giuliani. Da segnalare, però, lo spettro di un rigore non fischiato dall’arbitro all’indirizzo di Kaja Erzen, atterrata in area di rigore al 90’. Il match si chiude, allora, con la vittoria del Milan, in una partita dove il Napoli avrebbe meritato di strappare qualche punto al forte undici di Maurizio Ganz, che ritrova la vittoria.

LE FORMAZIONI TITOLARI

NAPOLI (3-4-3): Aguirre; Di Marino, Garnier, Corrado; Imprezzabile (dal 62' Porcarelli), Goldoni (dal 77' Popadinova), Sara Tui, Colombo, Abrahamsson; Acuti (dal 77' Deppy), Erzen. All. Pistolesi.



A disposizione: Chiavaro, Awona, Kuenrath, Toniolo, Severini, Capitanelli.

MILAN (4-4-2): Giuliani; Andersen, Arnadottir, Agard, Codina; Bergamaschi, Jane, Adami (dal 64' Thomas), Boquete; Grimshaw, Giacinti. All. Ganz.



A disposizione: Korenciova, Fusetti, Rizza, Longo, Tucceri Cimini, Ticozzelli, Ronchetti, Miotto.