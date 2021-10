La prima offerta del presidente a Insigne per il rinnovo: intanto, un top club inglese lo ha puntato

Dopo i primi nuovi approcci tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, non si è arrivati a una vera prima soluzione per il rinnovo del contratto del capitano nel Napoli. Intanto, oggi la Gazzetta dello Sport avvisa che: "Secondo la stampa inglese il Chelsea ha messo gli occhi su quel contratto in scadenza di Lorenzo Insigne".

Ma il quotidiano continua: "La realtà è che Insigne rimarrebbe volentieri con la maglia del la sua vita, lui è legato dal punto di vista sentimentale al suo club: il rendimento in campo ne è la riprova in questo avvio di stagione splendido (a parte la disavventura con lo Spartak)".

"La linea societaria non concede deroghe agli over 30: il Napoli non vuole dare aumenti a pioggia. È il motivo per cui il presidente ha disegnato un prolungamento al ribasso del 30% circa. I conti sono chiari: ora Insigne guadagna 4,5 milioni e per il club dovrebbe rinunciare a una bella fetta di questi introiti per il prolungamento a vita", ha svelato la Rosea.