Cori vergognosi a Firenze, i tifosi viola intonano: "Vesuvio, lavali col fuoco"

Manca meno di un'ora al fischio di inizio per Fiorentina-Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A, e a Firenze pare che ci sia un clima non molto tranquillo.

UDINE, ITALY - SEPTEMBER 26:AFC Fiorentina fans celebrate the victory during the Serie A match between Udinese Calcio and ACF Fiorentina at Dacia Arena on September 26, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Infatti, già prima dell'inizio della sfida dagli spalti viola intonano dei cori contro i tifosi napoletani, come : "Vesuvio lavali col fuoco".