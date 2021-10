Fiorentina-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: cinque cambi dopo il ko con lo Spartak

Il Napoli, oggi 3 ottobre alle ore 18, è chiamato alla prima risposta importante dopo il primo ko stagionale in Europa League contro lo Spartak Mosca. Il test non sarà semplice: si giocherà contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano in casa dei viola.

Cambi radicali per Luciano Spalletti, che rispetto alla formazione scesa in campo contro i russi, dovrebbe cambiarne cinque. Innanzitutto, potrebbe tornare Ospina tra i pali per lasciar recuperare al meglio Meret. Manolas dovrebbe lasciare di nuovo il posto a Rrahmani.

Torna in campo anche Anguissa, che tanto bene ha fatto in questo avvio di stagione. Al suo posto aveva giocato Elmas in Europa, segnando il secondo gol più veloce nella storia della competizione, in meno di 13 secondi. Il camerunense dovrebbe agire nella mediana a tre con Fabian e Zielinski leggermente più abbassato. In attacco, insieme a Insigne, tornano dal 1' Osimhen e Lozano al posto di Petagna e Politano.

LA PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.