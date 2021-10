Chiariello coinvolge il sindaco di Firenze: "Le scuse di Commisso non bastano!"

Nel corso della trasmissione Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello si è espresso a difesa di Koulibaly , Osimhen e Anguissa, richiedendo un intervento istituzionale per recriminare un episodio che travalica i confini sportivi. Di seguito le sue parole.

"Non solo la Fiorentina con il presidente Commisso, anche il sindaco di Firenze, Nardella, deve intervenire per stigmatizzare e condannare gli insulti a Koulibaly.

Che c'entra il sindaco? Stasera allo stadio a fare cori contro Napoli non erano uno o due individui, nemmeno 50. È stato uno stadio intero! Questa sera tutti i fiorentini hanno fatto una pessima figura! Se il caso non si sgonfia con le scuse di società e delle istituzioni, Firenze, culla della civiltà italiana, che figura ci fa!?"

