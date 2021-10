Sassuolo-Inter 1-2, rimonta nerazzurra e secondo posto a -1 dal Napoli

Si conclude 1-2 l'anticipo serale tra Sassuolo e Inter. La partita, equilibrata e giocata su ritmi altissimi, ha vissuto continui capovolgimenti di fronte. Le due squadre hanno avuto a proprio favore l'inerzia della gara in un'alternanza continua.

Il rigore concesso al Sassuolo e trasformato da Berardi al '22 ha dato forza e convinzione ai neroverdi, che hanno dominato la gara fino al '58 minuto. Con l'ingresso di Dzeko, infatti, l'Inter ha subito trovato il gol del pareggio e soprattutto ha preso in mano le redini della gara. Il rigore trasformato da Lautaro al '78 ha completato la rimonta.

L'Inter torna quindi al secondo posto in solitaria, in attesa della prova del Milan, a -1 dal Napoli. Il Sassuolo invece resta a 7 punti, tredicesimo in classifica.