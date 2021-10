Osimhen pazzo di Napoli: "L'amore che provo è enorme"

Victor Osimhen sta dimostrando, in questo inizio di stagione, tutto il suo valore. Dopo una prima annata caratterizzata da tanti alti e bassi, dovuti anche ai vari infortuni che l'hanno tenuto ai box, il numero 9 ha iniziato al top questo campionato. Nelle ultime cinque partite ha siglato sette gol, numeri da fuoriclasse.

Il nigeriano ha rilasciato un'intervista ai microfoni di BBC Africa. Nel corso dell'intervista l'attaccante ha pubblicamente dichiarato di amare Napoli sia come città che come club, oltre ad adorare i suoi tifosi. Di seguito le dichiarazioni dell'attaccante azzurro.

FOTO IMAGO

“Tutti si fidano di me e sono stati al mio fianco durante l’inizio difficile della scorsa stagione. L’amore che provo è enorme: il club, la città, i tifosi e tutti coloro che sono legati al Napoli mi fanno volare. Gioco per un club incredibile con una grande storia calcistica. Devo solo concentrarmi e dare sempre il massimo”.

“Certo che sono felice di essere tra i calciatori africani più costosi della storia. Voglio davvero salire più in alto con i colori del Napoli. Diventare un calciatore professionista era un sogno d’infanzia. Non sapevo che si sarebbe avverato questo trasferimento o qualcosa di così grande. Volevo solo avere successo nel calcio e fare bene per me stesso, prendermi cura della mia famiglia e dei miei pochi amici”.