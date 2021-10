Non solo l'Arsenal, un'altra squadra inglese piomba su Lorenzo Insigne: lo vuole a parametro zero

Dopo il rumoroso acquisto di Romelu Lukaku dall'Inter, il Chelsea starebbe puntando un'altra stella del nostro campionato: Lorenzo Insigne.

Secondo il Daily Mail, i Blues di Abramovic starebbero valutando le possibili cessioni di Timo Werner e Hakim Ziyech, arrivati entrambi nell'estate 2020. Visto il poco spazio concessogli dalle altre numerose opzioni offensive per Thomas Tuchel, il tedesco e il marocchino, già cercato dal Milan in estate, avrebbero addirittura un piede già fuori dalla porta.

Marina Granovskaia, donna mercato dell'oligarca russo, per riempire gli slot che libererebbero i due, avrebbe già messo sul suo taccuino, appunto, il capitano del Napoli.

FOTO: Imago

Il Chelsea punta Insigne

Vista la scadenza del suo contratto tra meno di un anno, i Blues non sono certo la prima squadra che studia il suo profilo, specialmente dopo il favoloso Europeo disputato. Per rimanere a Londra, anche l'Arsenal puntò il 10 della nostra Nazionale, o l'Everton, che addirittura presentò un'offerta ad agosto. L'Inter, in caso di mancato rinnovo, avrebbe già pronta l'offerta per acquistarlo a zero.

Intanto il capitano cerca di non pensarci e rimanere concentrato sulla stagione appena iniziata, schivando con grande esperienza le continue domande sull'argomento.