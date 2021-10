Fiorentina-Napoli: i precedenti di Spalletti al Franchi

Il Napoli domani scenderà in campo contro la Fiorentina al Franchi alle ore 18:00. Dopo il passo falso contro lo Spartak Mosca gli azzurri cercheranno di ritrovare la retta via in campionato e continuare a punteggio pieno. I viola, rivitalizzati dalla cura Italiano, hanno già dichiarato però di voler mettere tutto in campo.

Il Franchi è storicamente un campo ostico per il Napoli. Tutti i tifosi hanno ancora ben presente la disfatta di Firenze nel 2018, quando Simeone distrusse i sogni di gloria degli azzurri. Domani, però, è importante vincere anche per dare un segnale alle inseguitrici: il Napoli c'è, e vuole continuare a dare tutto.

FOTO IMAGO

Lo stesso allenatore azzurro dovrà però combattere contro i propri fantasmi. Se il bilancio contro i viola è nettamente positivo (10 vittorie, 9 pareggi e sole 3 sconfitte in 22 precedenti), il Franchi non è un campo che ha portato fortuna al mister di Certaldo.

Spalletti ha allenato a Firenze per dieci volte nell'arco della sua carriera. Una sola vittoria, con l'Empoli, seguita poi da nove risultati non sempre positivi. Sei pareggi e tre sconfitte è il bottino. Una statistica che potrebbe dare a Spalletti una marcia in più in vista del match. L'unica ed ultima vittoria a Firenze risale alla stagione 97-98, ormai ben 24 stagioni orsono.

Fonte: Transfermarkt.