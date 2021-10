Fiorentina-Napoli, i convocati di Italiano: nessuna novità per i viola

Fiorentina-Napoli sarà una partita molto importante per gli azzurri. Dopo lo stop in Europa League, il primo in gare ufficiali per Spalletti, i partenopei dovranno dimostrare di essere una squadra forte e compatta. Il Franchi è un test mai facile, quest'anno ancor meno.

Italiano infatti ha avuto un ottimo impatto con i viola e vorrà mettere in difficoltà Spalletti. Con un Tweet ufficiale, la Fiorentina ha reso noti i convocati in vista della gara di domani. Non c'è nessuna novità nelle scelte del mister gigliato: presente anche Callejòn, grande ex del match. Di seguito i convocati.

Portieri : Dragowski, Rosati, Terracciano;

Difensori : Biraghi, Igor, M.Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti;

Centrocampisti : Amrabat, Benassi, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Pulgar, Saponara, Torreira;

Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Kokorin, Munteanu, Sottil, Vlahovic.