Nations League, Mancini: "Ho lasciato giocatori forti all'Under. Ci sarà spazio per tutti"

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Bobo Tv su Twitch in merito alle convocazioni per la Nations League. Di seguito le parole:

"I dubbi ci sono sempre: i giocatori bravi son più di 23, mi dispiacerebbe lasciarli a casa o portarli e non farli giocare. È questo il problema più grande che abbiamo, poi gioca l'Under 21 che deve qualificarsi per le Olimpiadi. Abbiamo dovuto lasciar loro dei giocatori che hanno due gare importanti. Ci saranno gare per convocare gli altri.

Gli italiani poi sono il 33% circa del campionato ma per il periodo difficile in termini economini, dico che ci sono dei giovani a cui dare fiducia. Possono sbagliare all'inizio ma anche noi siamo stati giovani".