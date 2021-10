Il centrocampista della Fiorentina ancora out: non ci sarà con il Napoli!

Il Napoli domenica 3 ottobre sfiderà la Fiorentina alle ore 18:00. In vista del match la squadra viola si è allenata all'interno dello stadio Franchi. Secondo quanto riportato da FirenzeViola, Riccardo Saponara non faceva parte del gruppo. Il giocatore ha svolto lavoro personalizzato nel centro sportivo adiacente. Gaetano Castrovilli, nonostante sia ancora out a causa del brutto colpo al costato avvenuto a Genova, ha fatto visita alla squadra.

