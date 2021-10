Ferlaino: "Spalletti mi ricorda Ottavio Bianchi!"

Corrado Ferlaino, storico ex-presidente azzurro, è intervenuto a RAI Gr Parlamento esponendosi su vari temi riguardo il Napoli.



"Può essere l'anno buono per lo scudetto: la Juventus è orfana di Cristiano Ronaldo, oltre ad avere una difesa avanti con l'età, con Bonucci e Chiellini. Una minaccia è certamente il Milan, ha molti giovani promettenti, ma forse un po' inesperti, mentre l'Atalanta, pur essendo una squadra bellissima, non so quanto possa competere per il vertice."



"Osimhen è in forma smagliante, brucia gli avversari e in area è un rapace, gran colpo di De Laurentiis. Con Careca e Giordano non vedo paragoni. Anche Insigne sta giocando benissimo, è lui l'uomo in più, sia al Napoli che in Nazionale, la questione contratto sarà risolta presto: lui ama molto Napoli."



"Tutti i giocatori del gruppo squadra di oggi avrebbero potuto far parte del mio Napoli. Quest'anno ci sono almeno cinque squadre in lizza per il titolo, ai miei tempi la compagine da battere era principalmente il Milan. Spalletti mi ricorda molto mister Ottavio Bianchi, competente e permaloso come lui. Se non ci saranno screzi col presidente, potrà fare molto bene."



"Diego manca a tutti, sarebbe stato entusiasta di questo Napoli. Se fosse ancora qui, sarebbe venuto allo stadio per goderselo. La sua morte fa male."

