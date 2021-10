Dazn, gli inserzionisti pubblicitari: "Si facciano rilevare da terzi il prima possibile"

Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell’Utenti Pubblicità Associati (UPA), ha rilasciato alcune dichiarazioni al centro dell’istruttoria di Agcom per dati audience poco trasparenti in merito alle problematiche relative al calcio in streaming.

INSERZIONISTI PUBBLICITARI SUI DATI AUDIENCE DI DAZN

Secondo quanto riportato da calcioefinanza, il presidente definisce il calcio in streaming attualmente in ''fuorigioco'', aggiunge: "Chiediamo una cosa sola agli Ott che stanno lavorando su questa tematica: che si facciano rilevare da terzi, da un GIC, il prima possibile.

Disservizi Dazn

Il calcio è un mezzo molto interessante per noi investitori, perché comporta coinvolgimento emotivo, passione; viene programmato in diretta e se la diretta viene interrotta perde il suo pathos, un problema di fruizione che fa arrabbiare il pubblico che ha pagato.

Chiediamo garanzia di una visione per tutti, per garantire il pubblico che paga e le aziende che investono in pubblicità. Capiamo che tutto ciò che è nuovo è in rodaggio, vogliamo essere comprensivi ma chiediamo trasparenza e responsabilità".