Bruscolotti: "Malcuit? Ecco chi preferisco al suo posto!"

L'ex calciatore del Napoli, Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime notizie della società azzurra. Di seguito le parole:

"Ieri è stato un passo falso ma sono cose che possono succedere. L'errore è stato abbassarsi troppo, così lo Spartak Mosca è diventato padrone del campo dal momento in cui il Napoli non aveva più la forza per risalire. Dal momento che Malcuit ha dimostrato di non essere all'altezza, perché non provare Zanoli? Se è stato confermato in rosa dovrà avere delle qualità. Se devo vedere Malcuit in campo, preferisco Zanoli.

Manolas? Quando un giocatore cerca di andar via, vuol dire che qualcosa è successo. Vorrà tornare a casa. Al di là di questo, è un professionista e deve essere pronto. Domenica si rientra nel clima campionato ed il Napoli tornerà ad essere quello che fin qui abbiamo visto. Non dovrebbero esserci preoccupazioni".