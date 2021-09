UFFICIALE - FIGC, stop alle multiproprietà nel mondo del calcio

Se ne parlava da tanto, anche a causa del precedente Salernitana - Lazio, ma ora è ufficiale. La FIGC ha deciso di vietare le multiproprietà nel calcio. L'ufficialità è arrivata con un comunicato sul sito ufficiale della FIGC. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

"Stop alle multiproprietà nel mondo del calcio. Nella riunione odierna il Consiglio federale ha approvato all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un Club professionistico con l’obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell’affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l’inizio della stagione 2024/2025".

FOTO IMAGO

Aurelio De Laurentiis ha quindi a disposizione due stagioni e mezzo per la dismissione del Bari. Impossibile, comunque, che si ripetano episodi di questo tipo, vista il divieto assoluto da oggi in vigore.