Fiorentina, Saponara: "Abbiamo cominciato bene la stagione. Il Napoli? È la squadra più in forma"

Riccardo Saponara, trequartista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista parlando ai canali ufficiali del club di svariati argomenti: tra questi, la prossima sfida in campionato contro il Napoli. Queste le parole del centrocampista:

"Credo che quest’inizio di stagione abbia confermato che dal primo giorno di ritiro abbiamo subito iniziato a lavorare nel modo giusto, con grande entusiasmo, credendo nelle idee che il mister ci ha presentato. Questo ci ha permesso di iniziare col piede giusto. Credo che abbiamo assimilato quello che l’allenatore vuole da noi.

Tutte le mie esperienze, sia positive che negative, mi hanno permesso di crescere come ragazzo e calciatore. Quando diventi un professionista non vorresti mai uscire dal campo, ma con il tempo ho capito che un calciatore può essere importante per l’ambiente anche giocando a partita in corso, qualche spezzone. Non essendo necessariamente un titolare. E in questo è stato molto convincente il mister, trasmettendomi fiducia".

"Partita contro il Napoli? Il mister ci ha detto di tenerlo d’occhio dalla prima giornata perché da subito hanno messo sul campo un grande gioco. Andremo ad affrontare la squadra che forse sta meglio in campionato. Abbiamo concetti molto simili, sarà una partita molto stimolante per capire a che punto siamo e se possiamo competere con squadre di quel livello e quindi cercheremo di preparaci al meglio".