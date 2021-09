LIVE - Napoli-Spartak Mosca, le formazioni ufficiali: c'è Petagna titolare

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Spartak Mosca, valida per la seconda giornata del girone di Europa League. Quest'oggi il Napoli esordirà al Maradona in Europa sotto la guida di Spalletti, dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 agguantato a Leicester. I russi, attualmente ultimi nel girone dopo la sconfitta per mano del Legia Varsavia, proveranno a dare invertire la rotta e a strappare un risultato utile contro gli azzurri.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. Allenatore: Spalletti.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko, Coufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Livtinov, Bakaex, Umyarov; Ayrton, Ponce, Promes. Allenatore: Rui Vitoria.

GLI AGGIORNAMENTI