Insigne ha trovato la ricetta per giocare spensieratamente: l'ha svelata lui stesso

In conferenza stampa prima della sfida contro lo Spartak Mosca in Europa League, il capitano azzurro Lorenzo Insigne ha confessato qual è lo spirito che la squadra vive a Castel Volturno. A detta del Corriere del Mezzogiorno, il 24 del Napoli ha trovato la ricetta per vivere serenamente un anno così complicato, dato anche il contratto in scadenza. Il rinnovo non è in vista, anche se le parti hanno parlato, ma tutto procede comunque per il meglio.

"La novità più profonda è la leggerezza che a Castel Volturno travolge tutti. Si scherza tanto, poi quando c’è da lavorare si pedala ascoltando Spalletti e i suoi collaboratori. È la terapia del divertimento, quella che Spalletti sta seguendo dal primo giorno in cui è arrivato. La consapevolezza delle proprie qualità da una parte, dall’altra il gruppo, l’essere squadra, la gioia di condividere il lavoro anche per mettere da parte le frustrazioni della scorsa stagione", ha scritto il quotidiano.