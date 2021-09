Buone notizie da Castel Volturno: potrebbe essere convocato per la gara contro la Fiorentina

Una carriera travagliata dagli infortuni quella di Faouzi Ghoulam. Il Napoli non ha mai voluto rinunciarvi veramente, per ciò che ha dimostrato prima di quel 2017 in cui l'algerino ha avuto uno stop. Tante piccole riprese, ma non si è mai trovata continuità nella condizione.

Ad ogni modo, il Corriere dello Sport avvicina il momento di un nuovo rientro del terzino sinistro: secondo il quotidiano, Ghoulam potrebbe tornare tra i convocati già questa domenica contro la Fiorentina.