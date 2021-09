Nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni Massimo Crippa, ex centrocampista del Napoli. L'ex azzurro ha parlato del suo Napoli e del nuovo Napoli, elogiando Kalidou Koulibaly. Di seguito le parole di Crippa.

"L’ideale sarebbe arrivare prima della Coppa d’Africa con dei punti di vantaggio sulle dirette concorrenti. Prima era un Napoli sudamericano, questo invece è un Napoli africano. A due grandissimi calciatori come Koulibaly e Osimhen, il Napoli ha aggiunto Anguissa: un profilo semisconosciuto che sta rendendo benissimo. Fino all’anno scorso giocava in Premier League in un club che è retrocesso, il Fulham, ora sta facendo il salto di qualità".

FOTO IMAGO

"Il mio Napoli era un Napoli sudamericano; quello di oggi, con la presenza di Koulibaly, Osimhen, Anguissa possiamo definirlo un Napoli africano. Koulibaly mi ricorda Desailly del Milan: è quel tipo di calciatore".