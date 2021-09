UFFICIALE - Napoli-Spartak Mosca, c'è la decisione dell'Ordinanza sindacale

Il Sindaco di Napoli ha emesso l'Ordinanza sindacale n. 445/2021 che implica il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche in occasione dell’incontro di Europa League del 30 settembre 2021 nello stadio “Diego Armando Maradona” contro lo Spartak Mosca.

