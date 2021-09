Zielinski: "Sto migliorando e sono contento di questa partita. Scudetto? È il sogno di tutti"

Al termine del match Napoli-Cagliari, Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato:

Sulla caviglia e sul ruolo.

"Sto bene, sto migliorando. A Leicester ho preso una botta alla caviglia però riesco a giocare. Sono contento per il mio contributo. Per me va bene essere sia mezz'ala che trequartista in campo".

"Il mister ci ha chiesto di attaccare lo spazio. Sono contento per il gol di Osimhen, proviamo spesso queste giocate in allenamento.

Scudetto? È il sogno di tutti. Ho tanti amici a Napoli che mi hanno raccontato della squadra quando vinse lo scudetto. Noi dobbiamo continuare così, poi i conti si fanno alla fine.

Credo che in 5 anni siamo sempre stati forti. Oggi abbiamo giocatori importanti, come Ounas che parte dalla panchina e fa tanto, Anguissa che si è ambientato benissimo. Il mister è un grande, ci ha dato tanta sicurezza, la sua sicurezza. Cerchiamo di imporre il gioco che lui ci chiede".