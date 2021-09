Anguissa: "Spalletti ha detto che conta su di me. Mi chiede di aiutare i miei compagni"

A pochi minuti dall'inizio del match Napoli-Cagliari, André Zambo Anguissa è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato:

"Spalletti fa attenzione ai dettagli, e si prende cura di noi. Mi ha dato fiducia e ha detto che conta su di me. Mi ha chiesto di ristabilire un equilibrio in difesa, mi chiede di aiutare i miei compagni nel recupero palla e di impostare quando è possibile. Voglio dimostrare, però, anche le mie qualità offensive. Ti insegna molto tatticamente. Sono venuto in Italia per questa cultura tattica".