VIDEO | SENTITE SPALLETTI, da brividi sui tifosi del NAPOLI!

Così #Spalletti in conferenza stampa:

"Quanto mi sto divertendo? Questo l'avevamo già detto: ad essere noi si sta bene, ve lo assicuro anche da parte dei calciatori. Ci sentiamo avvolti dall'affetto della città e dei tifosi, e poi abbiamo la consapevolezza che ci sono dei momenti diversi della stagione in cui si fa meglio e peggio. Viviamo tutto con equilibrio, ma noi non vogliamo nasconderci da nulla. Quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di sette persone, abbiamo tutti le stesse quote. La stagione è fatta di momenti, bisogna essere pronti a tutto".

#sscnapoli #napoli #spazionapoli

