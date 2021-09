Spalletti esemplare! In un giorno di riposo è andato a Castel Volturno per seguire un solo giocatore: il retroscena

A Castel Volturno, Luciano Spalletti ha voluto creare un ambiente speciale, un ambiente dove trovare i compagni, i colleghi di lavoro, con piacere, con la giusta carica e la voglia di svolgere il lavoro settimanale che porta alle vittorie. Ha puntato a questo, in primis, per il suo Napoli. Lui è il primo a rendere Castel Volturno un ambiente sereno e dove stare bene insieme, come svela anche la Gazzetta dello Sport in un fantastico retroscena:

"Basti pensare che qualche domenica fa, peraltro giorno di riposo, si è presentato alle 9 del mattino al centro sportivo per seguire l’allenamento di un solo giocatore, reduce da un infortunio. Piccoli dettagli, che hanno un grande significato per il gruppo".