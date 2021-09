Tre azzurri verso il rientro contro il Cagliari: Spalletti deciderà oggi se convocarli

Caso infortuni non indifferente in questo avvio di stagione per il Napoli, nonostante gli ottimi risultati della squadra di Luciano Spalletti. Tra le assenze fondamentali di questo inizio Dries Mertens, assente dal match del Belgio contro l'Italia ai quarti di finale di Euro 2020, e poi Diego Demme, assente dal primo match amichevole estivo, e Stanislav Lobotka. In più, c'è anche il lungodegente Faouzi Ghoulam. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione per questi tre azzurri:

"Se Mertens non ce la farà per la sfida contro il Cagliari, Napoli-Spartak Mosca potrebbe rappresentare un’altra opportunità mentre Ghoulam, fuori dalla lista Uefa, ha soltanto il campionato e la Coppa Italia per aiutare la causa.

Diego è pronto, può tornare contro il Cagliari. Spalletti non vede l’ora di ritrovarlo. Per Lobotka bisogna aspettare ancora qualche settimana, tornerà dopo la sosta e, per gestire al meglio il suo recupero, potrebbe anche non andare in Nazionale".