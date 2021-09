Nella serata di domani, domenica 26 settembre 2021 alle ore 20:45, il Napoli giocherà la sesta giornata di Serie A contro il Cagliari del neo-allenatore Walter Mazzarri, per lui un ritorno storico nello stadio di Fuorigrotta. La SSC Napoli, con un comunicato ufficiale, ha invitato i tifosi a presentarsi prima allo stadio, aprendo i tornelli già quattro ore prima del match, come già fatto in occasione della gara contro la Juventus.

"Napoli-Cagliari, tornelli aperti dalle ore 16:45. La società invita i tifosi di anticipare l'orario di arrivo allo stadio". Nel comunicato ufficiale, poi, tutte le restanti procedure per poter entrare nell'impianto, assistere al match e uscire dallo stadio in sicurezza.

